"'Trece' es un homenaje a una historia, a un recorrido musical": Andrés Cepeda

¿Qué significa el número 13 para Andrés Cepeda en este momento de su vida?

Es el décimo tercer álbum de mi carrera y estoy muy feliz de haber hecho toda esta música en estos años. Es muy bonito poder contar esta historia musical y me pareció muy importante hacerle un homenaje a ese recorrido usando este número que tiene mucha magia, a pesar de que varias personas le tienen miedo.

Este es un álbum que quiso dividir en dos partes. Cuéntenos sobre eso…

Una parte la hice yo solito y la otra tiene que ver con colaboraciones. Trabajé con jóvenes artistas de quienes me gusta su manera de escribir, cantar y producir. El reto era sentarme con ellos y lograr buenas canciones, además de intercambiar conceptos y conocimientos. Y luego de ese proceso, entré al estudio a aplicar lo aprendido.

¿Qué ama de los artistas que hacen parte de este disco? ¿Qué le aportan a Trece?

Me encanta el sonido de banda que tiene Morat porque me hace pensar en mis años con Poligamia, y oigo a Jesse & Joy porque soy fanático de esas baladas espectaculares que sacan. Me pasa lo mismo con Sebastián Yatra, que es un gran amigo y que para mí, escribe el pop romántico más lindo. Entonces, hablando del disco, traté de que todo eso que me gusta de ellos no se perdiera en la mezcla con lo mío, sino que cada uno tuviera su aporte. Siempre procuro que haya un equilibrio cuando de colaboraciones se trata.

"Las canciones no retratan un momento exacto, y es que, como se crearon en tres años, revelan instantes diferentes, con pensamientos, sentimientos y hasta maneras de producir distintas", Andrés Cepeda.

¿Cómo llegaron estos artistas a Trece? ¿Cuáles historias se vienen primero a su mente?

Esta es una pregunta muy chévere porque todas tienen un origen distinto. Por ejemplo, Mil maneras de morir fue un tema que hice solo, pero que después sentí que debía tener la voz de una chica. "Pero, ¿entonces con quién?", me dije, y comencé a pensar que podía ser con una chica mexicana. Y un día, estando en mi casa preparándome el desayuno y escuchando música, apareció una de las canciones de Monsieur y se me iluminó el bombillo, porque necesitaba la voz de Catalina García y los arreglos de Santiago Prieto. Entonces los busqué y así llegaron. Con Cali y el Dandee ya habíamos hecho una versión de una canción mía, y me gustó tanto que los volví a buscar para Te voy a amar. Eso lo tenía muy claro desde el principio.

Lo de Morat es que estaba trabajando en la canción Magia en Los ángeles, y Mauricio Rengifo me mostró una canción de ellos, pero de la cual no estaban seguros. Se trataba de Déjame ir, y a mí me encantó y los llamé para que me dejaran grabarla. Ellos me dijeron que sí, pero después pensé que podía hacerla con ellos, y bueno, se dio la oportunidad. Lo de Jesse & Joy fue que estaba escribiendo la canción, y en la mitad del camino me imaginé la voz de Joy ahí, entonces los llamé y ellos escribieron la otra mitad del tema.

Del disco me llama la atención Salvapantallas porque tiene dos versiones, una que es muy alegre y bailable, mientras que la otra es acústica. ¿Por qué este tema en particular tiene estos dos enfoques?

Te voy a ser muy sincero. Cuando nació la canción estaba en el formato acústico, y me pareció muy bonita y superomántica. Pero cada vez que escuchaba el tema sentía esos tambores del son y de la salsa, y me imaginaba unos trombones en la última parte. Jamás me pude sacar la idea de la cabeza, así que le propuse a los productores que hiciéramos las dos versiones a ver cuál quedaba más bonita, y al final, quedamos con un problema, porque nos gustaron las dos. No pudimos llegar a una decisión, así que decidimos publicar la dos versiones.

En este álbum cada canción tiene su historia y su momento. ¿A qué hacen referencia estas palabras?

Este disco tiene una particularidad y es que lo empecé a hacer, me parece increíble decirlo, hace casi tres años. Empecé a buscar las canciones y la primera que entró al cuaderno fue Mil maneras de morir. Esa canción la venimos a terminar hace poco, unos tres o cuatro meses. Nos demoramos casi dos años para llegar al resultado que queríamos. En cambio, el tema que hice con Jesse & Joy (Infinito), salió en 20 días. En menos de un mes ya teníamos letra, ya habíamos grabado y hecho video, porque las casualidades y los tiempos se dieron distinto.

Por eso digo que cada canción tiene su historia y su momento, y es que ninguna fue escrita al tiempo que la otra, fueron llegando poco a poco, en diversos instantes y encontrando su lugar. Eso también me parece bonito, y es que como todas no salieron al tiempo, no retratan un momento exacto, y es que, como se elaboraron en esos tres años, revelan momentos diferentes, con pensamientos, sentimientos y hasta maneras de producir distintas.

El equivocado: la favorita de Trece

"Es la canción más fuerte del álbum, a la que más esfuerzo promocional le vamos a hacer y la que tiene el video más lindo. Y esa canción vino a aparecer hace muy poco tiempo, y tengamos en cuenta que vengo trabajando en el álbum hace tres años. La favorita y la que iba a liderar el disco era otra, pero por cosas de la vida, El equivocado se robó toda mi atención, tanto así, que el otro tema ya no saldrá en el álbum y otro artista la va a grabar", cuenta Andrés.

