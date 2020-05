Presentadora de Caracol creía tener "terrible defecto" en su cara... ¡pero muchos la aman por eso!

View this post on Instagram

Con sus comentarios en mis fotos he notado que se han fijado en algo que, hasta hace unos años, lo veía como un problema. Y les voy a contar la verdad: No quería pecas!! 🥴… y seguían y seguían saliendo. Probaba todo lo que recomendaban para “limpiarme la cara”… me dejaba llevar por estereotipos… Qué boba!! En la universidad fui entendiendo que esos puntitos que empezaron a salir desde los 10 años, era una de las características que me hacía diferente, y los usé a mi favor!! Ahora los cuido porque imagino que puede llegar el día en el que se unan todas las pecas, y para entonces, lo veré como si tuviera el punto mayor. Seguro también lo querré! ❤️ amémonos, aceptémonos como somos, si nosotros no lo hacemos entonces quién? (Gracias por tu compañía en esta cuenta) 🙌🏻🧡