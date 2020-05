Le dan palo a Juliana Galvis por cometer este error al salir con su hija a la calle

View this post on Instagram

FELIZ DÍA DEL TRABAJO! Hoy, en medio de esta cuarentena, del aislamiento y de los cambios que nos obligan a abrir nuestra mente, a responder ante las nuevas necesidades del mercado, a ser mejores, más competitivos, a reinventarnos y a aprender de TODO, solo puedo VALORAR cada oportunidad que se me ha presentado en la vida y que se me presenta diariamente, y CELEBRAR porque me siento MUY afortunada de vivir haciendo lo que AMO, por estar rodeada de gente maravillosa y talentosa que me da la mano y me impulsa en cada paso que doy, por cada aprendizaje, porque los NO y las críticas TAMBIEN me han servido para ser más fuerte, más disciplinada y entender los procesos…. Gracias a ustedes por tanta generosidad, por tanto apoyo, por tanto cariño y por disfrutar y/o sufrir mis interpretaciones. Porque vine al mundo a entretener y a ayudar, y hoy siento que estoy logrando mi objetivo. #SoloGratitud #BuenaOnda #Fe #Esperanza y #Amor