Camilo Echeverry recordó las penas económicas que pasó su familia durante su infancia

Mamá: El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, es el de las pijamadas que hacíamos en la sala con velas y con fogata afuera haciendo salchichas. Algo de lo que nunca me enteré fue que ustedes se inventaban esas pijamadas para que no nos enteráramos que nos habían cortado la luz y el gas por falta de pago. Me acuerdo de eso y me da muchas ganas de llorar, porque eso es lo que hiciste y sigues haciendo todos los días de mi vida: HACIÉNDOME VER COLORES Y FLORES EN DESIERTOS GRISES. Cuando me daba miedo por la noche antes de dormir, cuando me quería devolver a la casa por miedo a no pasar en las audiciones que hice hace 15 años, cuando pasé por la oscuridad que me trajo los excesos, cuando me cerraron las puertas en la cara y me dijeron que mi carrera se había acabado… cuando estuve a punto de desmayarme caminando hacia el altar a encontrarme con esa única mujer a la que no le van a quedar grandes tus zapatos… En todas esas situaciones TÚ, TU AMOR y el de PAPÁ han sido las constantes. Te amo. Siempre. Camilo.