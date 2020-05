La foto del pasado de Carlos Vargas en la que se ve... ¡irreconocible!

View this post on Instagram

El gran DEFECTO que tenemos los seres humanos es, LA PENA, la cual es causada por la INSEGURIDAD, lo digo porque este #tbt fue de los que me daba pena mostrar. Hasta le pedí a mi familia que no me “boletearan” nunca, pero también fui entendiendo que la PENA se quita con los años, cuando asumes AMARTE tal cual como eres y con lo que tienes, por eso subí esta foto… y también para invitarlos a que se EXORCICEN hoooy en @vibra.fm con ese #tbt que les causa pena, súbanla con el numeral #RadioNovena @vibra.fm . La FOTO fue tomada en el año 1995, yo con 16 años y mi hermana iba para sus 15 primaveras en #Bogotá … y sí, tengo cara de sicario, jajajajajaja