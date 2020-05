Por cambio radical, dicen que Pipe Bueno se quiere parecer a Legarda

View this post on Instagram

Yo no sé Uds, pero en esta cuarentena he tenido dias donde incluso he trabajado más, que en un día de aquellos normales, aparte de cumplir con los quehaceres de la casa, ayudar a quien lo necesita y al mismo tiempo reinventarnos para adecuarnos en un mundo, donde tal vez los últimos que iniciaremos labores, seremos aquellos que nos dedicamos a la industria del entretenimiento, aún así, el reto de tener que hacer algo nuevo, buscar una manera diferente de poder trabajar y seguir llevando música y momentos llenos de melodías a distancia, me llena de un gran valor y de una bonita energía que me pregunta ¿Que va a pasar mañana? Hacia donde iremos todos, pero con la plena convicción que como humanidad, nos inventaremos algo para seguir adelante y superar este obstáculo que nos agobia. En fin… solo les digo que no teman a lo nuevo, experimenten, equivóquense, arriésguense porque como dijo EINSTEIN "No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo” La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.