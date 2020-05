Jessica Cediel se despachó contra las "envidiosas" que le preguntan si tiene liposucción

View this post on Instagram

Mis niñas lindas… muy pronto les compartiré cómo mantener una cintura de 🐝 🖤🙏🏻✨☺️ No tengo nada en contra de las cirugías … pero tampoco puedo reconocer algo que no me he hecho. Es increíble ver la maldad de la gente ignorante… la mujer envidiosa siempre hablara mierda 💩 …. la mujer que desea superarse siempre trabajará duro para lograr ser la mejor versión de si misma ( EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA) ! 😉 Menos mal que las mujeres que somos buenas y no somos envidiosas de las demás SOMOS MÁS! 💎 Att: la administración.