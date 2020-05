Presumiendo su cuenta bancaria, Jery Sandoval le envió un mensaje a sus detractores

View this post on Instagram

Entre peor hables de mi en tu programa de chismes Más crece mi cuenta Bancaria y mis seguidores 🥰 gracias😁 Ahh y para cuando salga mi Canción voy hacer un baile pero en vestido de baño para seas feliz💅🏼No en shorts y saco sino empelota, me encanta molestarte.🤭😊