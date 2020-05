Stephen King aplaude La Casa de Papel y su director le responde con inesperado comentario

El famoso autor estadounidense publicó un elogio a la serie en sus redes sociales y el director del éxito español respondió que se haría un "tatuaje" con el comentario.

El primer capítulo de la cuarta temporada de La Casa de Papel no dejó indiferente al aclamado escritor estadounidense y maestro del terror, misterio y ficción, Stephen King. En redes sociales, colgó un comentario elogiando el arranque de la serie española en su cuarta temporada, lo que por cierto no dejó indiferente a su director, Koldo Serra.

MONEY HEIST Part 4, Episode 1 (Netflix): More excitement and pure daffy fun than in the whole season of most shows. What kick this one is.

