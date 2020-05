¿Deprimida? Sara Uribe hizo una triste confesión con la que más de una se identificará

View this post on Instagram

Al principio lo acepto, estuve en pijama y en ropa de casa TODOS LOS DÍAS. 😢pero fue pasando el tiempo y descubrí que estar en pijama todo el día y verme al espejo sin arreglarme, me estaba bajando de ánimo. . Así que probé poniéndome algo lindo, 👗que me guste, maquillándome, arreglándome y los sábados, aunque no tengo una rumba o una cena, ni nada por el estilo…¡Que se note que es fin de semana! 🥳🎈Abro más las cortinas, pongo música, me como algo que quiero y disfruto mi realidad. . ¿Ustedes qué han hecho para sentirse mejor? Es un buen día, chicos.