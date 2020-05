Claudia Bahamón habló del malestar que ha tenido que soportar durante cuarentena

View this post on Instagram

No se ustedes pero esta cuarentena increíblemente me ha tenido más ocupada de la cuenta. El día pareciera no alcanzarme entre sacar tiempo para mi, ser asistente profesora, cocinera, trabajadora, esposa, mamá de sol y uva y soñadora y creadora de proyectos. Duermo poco, muy poco y poco profundo. Sueño desde siempre muy vívido y me despierto con ganas de contar lo que soñé, Simón dice que debería escribir un libro de mis sueños. Me despierto algunas veces con ganas de materializar los sueños y otras para analizarlos simplemente. He querido mis días de no hacer nada y les juro que no he tenido ni un solo día así. Hoy quiero no pararme de la cama, no pensar, dejar la mente en blanco… pero voy a grabar un piloto para “ayudar” jajajajajajajaj ya luego les llegaremos con la sorpresa! De momento les mando amor!