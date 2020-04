¿Seguirá con las cirugías? Yina Calderón habló de lo único que no se ha operado

View this post on Instagram

¡Vuelve y juega!🤯. . Yina Calderón confesó que no amenazó a Manuela Gómez que simplemente la advirtió 😱. . ¿Qué piensan de la última pelea que protagonizaron?🤔. . . . #rechismesyinacalderon #yinacalderon #manuelagomez #protagonistas #protagonistasrcn #drama #peleas #colombia #medellin #bogota