La cantante y actriz caleña hizo reír a sus seguidores en redes. Greeicy intentó hablar inglés pero terminó riéndose de sí misma.

Si hay algo que le guste a los fanáticos de Greeicy es su sencillez.

La cantante muchas veces se sincera con sus seguidores, y así ha sabido ganárselos.

Recientemente compartió un video cantando con su novio, el también artista Mike Bahía.

La canción era bastante romántica, así que para romper el hielo al final decidió hablar en inglés.

Como algunos saben, Greeicy lleva ya un tiempo intentándolo, pero todavía tiene detalles por mejorar.

"I think that when you 'escuchas' this song, your feel is good", dijo erróneamente la cantante.

Lo que quería decir era "I think that when you hear this song you feel good" (creo que cuando escuchas esta canción te sientes bien).

A pesar de la equivocación, los seguidores de Greeicy no se fijaron en el error, sino en la tierna manera en que Mike la mira mientras canta.

