"Batwoman también tiene un lado vulnerable": Meagan Tandy

Los fanáticos del universo de DC Comics recibieron buenas noticias cuando HBO anunció el estreno de la serie de Batwoman, que se llevó a cabo el pasado 17 de abril. En esta versión, Batwoman busca a su célebre primo desaparecido, Bruce Wayne, mientras lucha contra el crimen en Ciudad Gótica.

Además de ser una superheroína, Kate Kane (interpretada por Ruby Rose) es una mujer que vive una pena de amor al no poder estar con Sophie (Meagan Tandy), una agente que a su vez siente cosas por Kate, pero tiene otro amor al cual serle fiel. Hablamos con Meagan Tandy y esto fue lo que nos contó sobre su personaje, la serie y cómo saber si es mejor que un doble haga las escenas de acción.

¿Qué se siente estar en un show que tiene a una mujer como Kate Kane de protagonista en vez de ser un papel secundario?

Otros shows de superhéroes, los más populares, aunque son bastante emocionantes, son todos son protagonizados por hombres. El hecho de que tengamos una heroína mujer donde ella realmente es el foco de la historia y estamos viendo su vida, sus luchas y todo lo que debe superar, es increíble. La gente necesita ver eso en televisión y me alegra que en Warner Bros. hicieran este salto de fe con esta historia. Ha sido increíble.

Usted ha mencionado antes que este rol ha sido muy diferente de las cosas que ha hecho en el pasado…

¡Sí! Algo de lo que se darán cuenta es que Sophie, mi personaje, tiene varias luchas internas. De hecho desde el primer capítulo vemos cómo es esa reunión entre Sophie y Kate, obviamente hay muchos asuntos sin resolver en una historia muy compleja y complicada. Para mí, el hecho de poder hacer una inmersión en este personaje y vivir esos momentos me han hecho ver lo grandiosa que es esta oportunidad en mi carrera. Es emocionante, hace rato quería un reto como este, y con este show pude hacerlo.

¿Qué partes de la relación entre Sophie y Kate podrían no ser tan obvias para las personas que vean el show?

Bueno, diría que eso es todo un tema porque Sophie es casada, y aunque tiene un asunto pendiente con Kate, puede que la audiencia no se percate de cuáles son los sentimientos verdaderos de Sophie y qué es lo que ella quisiera hacer en el fondo. Ellas dos quedaron en una situación que quedó sin resolverse en el pasado. Lo que de verdad quiere Sophie cuando ve a Kate de vuelta en Gótica es algo que les resultará emocionante.

Hoy en día, muchas producciones procuran continuar la conversación que se viene dando en Hollywood respecto a la diversidad y la representación en pantalla… ¿de qué manera se suma Batwoman a esta conversación?

Creo que desde el simple hecho de que Kate sea lesbiana y además sea la protagonista hace es lo que hace que todo esto sea tan especial. Tenemos muchos superhéroes masculinos, y tener una superheroína femenina es magnífico, pero Batwoman no solo es una mujer sino que es una mujer lesbiana, eso es increíble. No siempre ves ese tipo de representación en un mismo show. Creo que es un diferencial que nos aparta de otras series.

Algunos clasificarían a Kate como una mujer ruda, porque de cierta forma encaja en ese prototipo de superheroína, pero, ¿cómo la describiría usted desde su personaje para que las personas la conozcan a fondo?

Lo que es genial acerca de Kate es que aunque es esta chica fuerte, también es alguien con quien te podrías identificar. Es una mujer que tiene una historia de amor que se terminó abruptamente. Además tiene problemas con su padre y su hermana… podemos decir que en cosas específicas de la historia su vida no se parece a otras, pero en su vida personal cuando no es Batwoman sí podemos ver ese lado real. Sí, es una superheroína, sí, es fuerte, pero también es una chica con un lado vulnerable, además de ser una persona muy amable.

Sabemos que usted tuvo una doble de acción, ¿cómo deciden cuáles escenas hace cada quién?

(Risas) Eso varía, a veces en el set comenzamos por reunirnos y ver qué vamos a hacer en el día. Si es algo muy loco le digo, 'ok, tú haces eso' (risas). A veces también veo cosas que quiero hacer yo, y tenemos un equipo genial de personas que nos cuidan y quieren lo mejor para nosotros, razón por la cual en algunas ocasiones yo quiero hacer una escena, pero ellos me aconsejan que mejor se lo deje a mi doble, me dicen 'vamos a dejar que la profesional lo haga, tú puedes venir y sentarte'. Eso se decide según la dificultad de la escena. Mis escenas de pelea casi todas las he hecho yo, pero algunos movimientos no me salen tan bien como a mi doble, así que el director prefiere que la doble lo haga. Soy buena, pero a veces no soy tan buena (risas).

¿Qué habilidades nuevas aprendió para esta serie?

Sophie es una agente altamente entrenada, así que no podía llegar a esta serie con los ejercicios básicos que podría hacer una porrista, por así decirlo. Me tocó subir la exigencia, así que tuve algo de entrenamiento en jiu-jitsu, kickboxing, karate y otros entrenamientos pesados que necesitábamos para que todo se viera convincente en cámara.

Si pudiera elegir actuar otro personaje dentro de la serie, ¿quién habría sido?

¡Por Dios! (Risas). Hay un par, siempre me ha gustado la idea de ser una villana. Pero ahora diría que me encantaría ser Batwoman, ¡así que cualquiera de esos dos!

