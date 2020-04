Anuncian la 6ª versión del Festival de cortos psicoactivos

View this post on Instagram

🔥🔥🔥SEXTO FESTIVAL DE CORTOS PSICOACTIVOS ÉCHELE CABEZA🔥🔥🔥 🙌🏻Ya se encuentra abierta la convocatoria nacional e internacional para personas naturales o personas jurídicas sin ánimo de lucro, agrupaciones o colectivos, sean estudiantes, realizadores, productores, aficionados y público en general; que quieran participar en esta nueva edición. 🎥Para esta 6ª edición del contaremos con una temática especial llamada 🍺ALCOHOL, como parte de la estrategia en reducción de riesgos y daños de nuestro proyecto. También puedes participar con cualquier temática sobre sustancias psicoactivas cómo: 🍄Psicodelia 🎬Cine y drogas 🧕🏻Mujeres y drogas 🦄Estéticas psiconautas 👩🏻‍🎤Música y drogas 🍃Usos ancestrales y plantas sagradas 😵Experiencias psicoactivas 👨🏻‍🎨Arte y drogas 👩🏻‍🏫Educación y pedagogía frente al uso de sustancias psicoactivas 👩🏻‍⚕️Prevención del consumo 👨🏻‍🔬Estrategias de reducción de riesgo y daño en el mundo 💀Usos y abusos de sustancias psicoactivas 💊Farmacología y salud mental 👨🏻‍⚕️Usos medicinales, tratamientos alternativos, terapias psicodélicas ✊🏻Activismo ⚖️Vulneración de derechos 💪🏻Derechos humanos (consumidores y/o cultivadores) 👮🏻‍♂️Represión policial 🌍Políticas de drogas 💣Guerra contra las drogas 🍁Cannabis 🚬Tabaco, nicotina y vaporizadores 🍸Alcohol (usos ancestrales y culturales) Y todas las demás que aborden el tema de drogas en el mundo 🙂Ingresa a este link y conoce las bases y condiciones (link en la Biografía ☝🏻) Síguenos en @echelecabeza y @festivaldecortospsicoactivos 🖍Diseño por @mort.decolores