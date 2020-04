¡Fuerte y claro! Camilo respondió a quienes se burlan con memes sobre su amor por Evaluna

Camilo Echeverry tiene muchas razones para sonreír, a pesar de la pandemia del coronavirus. El cantautor colombiano está teniendo resultados mejores de lo proyectado con su disco "Por primera vez".

Sin embargo, en las últimas semanas, su reciente matrimonio con Evaluna Montaner dio de qué hablar. A raíz de ello no solo aumentó su popularidad, sino que lo convirtió en el protagonista de memes.

Allí, miles de personas se burlan del amor del cantante por su esposa. Razón por la que el colombiano no dudó un segundo en responder. En entrevista con EFE, dejó clara su postura y envió un mensaje.

"Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos.Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor"

Recordemos que el artista de 26 años se encuentra en la casa de su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner, pasando la cuarentena en Miami con Evaluna y otras seis personas.

Eso sí, el tema no se detuvo ahí. Camilo aseguró que jamás se ha planteado bajarle a la intensidad a sus expresiones de amor.

"No podría, mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz"

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: