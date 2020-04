El cantante indignó a muchos, pero también hizo reír a otros. Críticas y memes de Jessi Uribe por defender a Álvaro Uribe inundan las redes.

En una entrevista reciente con Semana, Jessi Uribe comentó que era un admirador de Álvaro Uribe.

De hecho, el cantante de música popular dijo que no le parecería mala idea que el senador volviera a ser presidente una vez más.

Esta declaración, por supuesto, generó bastante polémica.

En redes como Twitter, (porque Instagram lo puso en modo privado), al cantante le siguieron dando 'palo' por su comentario.

Incluso, algunos le sacaron en cara su romance con Paola Jara, pues dijo ser frentero pero nunca le dijo a su esposa que pensaba divorciarse.

Que por qué Adriana Lucía puede opinar y Jessi Uribe no. Los dos pueden opinar, lo que pasa es que la primera tiene argumentos, el segundo NO, él mismo acepta su ignorancia en política y eso es BIEN peligroso cuando te siguen cientos de personas por ser una figura pública.

Nadie:

Mi novio: Jessi Uribe is everything that is wrong in Colombia personified pic.twitter.com/lpyUKjfsCl

— Otra Laura (@LaDeRedes) April 17, 2020