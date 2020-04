Hasta es tendencia en redes sociales. Le dan palo a Jessi Uribe por dedicarle estas palabras a Álvaro Uribe.

Jessi Uribe es uno de los cantantes más importantes de nuestro país en la actualidad.

Su música cada vez más gana reconocimiento, además de ganar popularidad por su relación con la también cantante, Paola Jara.

En la actualidad ambos se encuentran pasando la cuarentena en Medellín.

Justamente este lugar se convirtió en el lugar donde Jessi recibió una videollamada de Vicky Dávila.

#SemanaNoticias | Jessi Uribe, cantante de música popular, dice no saber ni interesarse mucho por la política nacional, pero sí se arriesgó a confesar lo que le diría al expresidente. https://t.co/tB1qOHe5Lj — Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2020

La periodista y el cantante estuvieron hablando de diversos temas, pero sin duda, el que más llamó la atención de sus seguidores fue su postura política.

En medio de la conversación aseguró que:“Le diría a Uribe que vuelva a ser presidente”, un hecho por el que se ganó la rabia de varias personas, quienes lo convirtieron en tendencia en Twitter.

Estos han sido algunos comentarios de las personas en redes sociales:

– Señor Jessi Uribe que son los Falsos Positivos o AIS?

– No sé pero me gusta Uribe.

– 😶 — Coronacato (@Virustoide8) April 21, 2020

Jessi Uribe, otro uribista.

Ni siquiera quiso opinar sobre la política colombiana pero expresa todo su apoyo al doctor :V

Aparte dice que quiere verlo de nuevo de presidente, este Jessi es tremendo. — Sebastián Castro 🌝🌚🐬 (@SebasCastroR6) April 21, 2020

Que año tan feo, parece como la opinión que nadie le pidió a Jessi Uribe jejejejejeje — ɐᴉɟos. 🌼 (@itsligardo) April 21, 2020

En este país estamos muy jodidos para que la opinión política de Jessi Uribe sea tendencia en medio de una pandemia. — Camilo Magaña  (@camilomag) April 21, 2020

El cantante también se refirió a su situación económica actual, debido al coronavirus:

“Golpea financieramente porque yo apenas llevo dos años de trabajo y uno sueña con tener la casa. Para nadie es un secreto que me separé y sueño con tener mis cosas. Tenemos el dinero de lo que hemos trabajado, pero no se vive de los ahorros si no se produce, y tenemos gastos con el equipo de trabajo, sonido, transporte y demás”.

