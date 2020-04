Es la primera vez que queda muy mal después de un personaje. Actor terminó traumatizado por su personaje en La venganza de Analía.

Hace pocos días se estrenó la novela que tiene como protagonistas a Marlon Moreno y Carolina Gómez.

Y fue justamente Marlon, quien habló de la gran maldad de su personaje.

Un villano que hasta lo alejó de otros personajes malvados en diversas producciones.

"Es un man frío, calculador y sin escrúpulos, a quien nunca le ha temblado la mano para quitar del camino a quien se le interponga. Es un político que dice que defiende la familia y todos los buenos valores, pero eso no existe, él no tiene ni un solo valor bueno: está podrido tanto por dentro como por fuera", dijo a El Espectador.

Actor terminó traumatizado por su personaje en La venganza de Analía

Y agregó: "Esta es la primera vez que un personaje me produce tanto dolor de cabeza. Quedé tan mal con este tipo de interpretaciones, que el año pasado tuve dos propuestas para hacer de villano y ni siquiera las tomé en consideración. Fue como que no me interesa, en la vida no quiero volver a interpretar a un personaje como ese, me parece que ya no estoy para esto".

