Ellas son las hermosas hijas de Vanessa de la Torre

Salió el sol. A veces se nos olvida que el sol siempre sale. El planeta está respirando y nosotros reflexionando. Esta es la guerra de nuestra generación. Una guerra contra algo invisible. Una guerra por la supervivencia de nuestros abuelos y padres. Una guerra que se libra con sensatez y encierro. Una guerra en la que las trincheras son nuestras casas. Una guerra en la que nos armamos de detergentes. De esta saldremos fortalecidos y más conscientes de lo que es verdaderamente importante en la vida. No importa cuánto tengas, si no tienes salud no tienes nada. Cuando siento que el mundo se desbarata a mi alrededor leo los artículos científicos que explican cómo los cerebros más evolucionados de nuestra generación están trabajando sin parar para devolverle la calma al mundo. Confío en la ciencia. En la grandeza del ser humano que una vez inventó la rueda y otra la penicilina. Mientras se calma la turbulencia debemos saber que aquí todos perderemos algo. Que veremos dolores y que la muerte -la maldita muerte- mirará a los ojos a nuestra sociedad. Se viene días duros, pero también pasarán. Y el sol volverá a salir y volveremos a brindar, a reír, a soñar, ya sabiendo que somos vulnerables, lo que nos hace más fuertes. Volveremos a vivir como en esos tiempos en los que no nos preocupaba nada. Pero seremos mejores. Y volveremos a amar como si no hubiera un mañana, sabiendo que hay siempre un mañana.