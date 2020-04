Ahora lo podemos ver en una faceta totalmente distinta. Lo lanzó a la fama RCN, pero se llevó los aplausos en novela de Caracol Televisión.

Hace pocos días el Canal Caracol estrenó su producción, La Venganza de Analía. Drama con el que busca conquistar nuevamente el rating de la televisión nacional.

En dicha novela sorprendió la aparición de un artista que el Canal RCN lanzó a la fama, pero que con su actuación se llevó los aplausos.

Se trata de Diego Mateus, recordado humorista que participó en Los Comediantes De La Noche, programa de stand up comedy que se transmitía unos años atrás.

Mateus actuó en los primeros capítulos de La Venganza de Analía. Realizó el personaje de un Policía que se encontraba a cargo de una investigación, pero fue asesinado por una explosión en el tercer capítulo.

Los seguidores que lograron reconocerlo en esta nueva faceta, no dudaron en felicitarlo, aseguran que se desenvuelve muy bien como actor. Así se lo hicieron saber por medio de sus redes sociales, distintos mensaje de felicitaciones le enviaron.

Vi un pedazo del capítulo y me quede esperando la frase en donde uno suelta la carcajada. A pesar del gran talento, nos tiene mal acostumbrados.

Me gustó mucho tu actuación pero me encanta la forma en que haces humor no podía verte de manera seria 🤭

— evelyn garcia (@cheveronygarcia) April 18, 2020