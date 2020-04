La cantante contestó a los duros comentarios que se hicieron en redes. ¿Recibirá dinero? Greeicy respondió a las críticas por aeroconcierto y aclaró si le pagarán.

Mucho revuelo ocasionó la noticia del aeroconcierto en Medellín, en el que participan Jessi Uribe, Pipe Peláez y Mike Bahía, además de la artista caleña.

Se trata de una iniciativa que busca recoger fondos con un concierto desde un helicóptero en Medellín, desde el cual cantarán los artistas.

Quienes lo deseen podrán adquirir una "boleta" y conectarse al concierto, aunque esté podrá verse por televisión, radio y vía web. (Cont.)

El dinero recaudado será para donaciones para personas en condiciones de vulnerabilidad.

El problema es que, como está planteado el concierto, para muchos resultó una iniciativa que derrocha dinero.

Agradezco su mensaje.

Pero me sigue pareciendo un despropósito todo.

¿Y además saben lo que hoy significa dar positivo?

Tambien hay falta de empatía en el nombre.

Pero eso pienso yo. https://t.co/idZnbsx9xW — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) April 17, 2020

También, la consideraron innecesaria, y hasta "extravagante. Por esta razón, Greeicy estuvo en rueda de prensa virtual aclarando que ni ella ni los demás recibirán dinero por este concierto.

De paso, dijo que no le importaban los comentarios, pues tenía la tranquilidad de estar haciendo algo bueno.

“Si uno no hace nada, que 'por qué no hace nada'… Y si uno hace, que 'las cosas están haciéndolas mal'. Entonces yo prefiero ser criticada y tener la tranquilidad de que estoy ayudando, y tener la tranquilidad de que eso no tiene precio, que uno esté haciendo las cosas bien", dijo.



El aeroconcierto se realizará este el 19 de abril sobre Medellín a las 4:00 p.m.

La idea es hacer también una versión "en tierra" el 24, 25 y 26 de este mismo mes.

