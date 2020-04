Danna García reaparece con malas noticias tras haberse contagiado de coronavirus

View this post on Instagram

Me siento en la obligación de compartir esto con ustedes .. Estoy casi recuperada del Covid-19, ha sido una lucha enorme. Estas imágenes tienen un par de semanas y fueron para mi familia. Creo que debemos estar tranquilos y muy positivos pero tener muy claro : ESTO ES algo serio. PORQUÉ hay gente en las calles… ? y sin 😷 y sin protección de 👀 POR FAVOR, quédense en la CASA 🏠. Cuíden de su salud y la de sus familias. Hoy sigo aislada, tengo daño en los pulmones pero sanaré con el tiempo. GRACIAS a todas las ENFERMERAS y DOCTORES; personal sanitario que cuidó de mi y de miles de personas en el 🌎🙏🏼✨. Dios los bendiga. 🕉 Estamos UNIDOS!! TODOS vamos a salir adelante.💌 Con amor comparto esto, por que SU VIDA y salud está primero. Mucha luz ✨💖💋#quedateencasa #graciasdoctoresytodosuequipo