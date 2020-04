¿Cuál es la verdad de las imágenes que circulan en las redes? ¿Es Paola Jara la protagonista de un video íntimo que es famoso en la web?

Paola Jara es una de las cantantes más famosas de los últimos tiempos.

La artista ha dado de qué hablar por diferentes temas: su música, su relación con Jessi Uribe y finalmente, su participación en A otro nivel.

En la actualidad Paola se encuentra en su casa pasando la cuarentena.

Y justamente al tener tiempo extra, ha decidido hablar más con sus seguidores.

Durante estos días les pidió a sus fanáticos que le hicieran preguntas, y sin duda, aparecieron de todo tipo.

Hasta un seguidor se atrevió a preguntarle si era ella la mujer de un video íntimo que circula en las redes sociales.

Paola, con toda la tranquilidad del caso, aseguró que no era ella, y dejó claro, una vez más, que ella no es la mujer de aquellas imágenes.

“No soy la del video ni las fotos que hicieron montaje, jamás en mi vida me he grabado ni me han grabado en la intimidad”.

¿Es Paola Jara la del video íntimo que circula por estos lares? pic.twitter.com/59Qofev2Md — @lacatrina (@LaCatrina21) April 15, 2020

