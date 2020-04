La mamá de Ana María Estupiñán se roba las miradas por estas fotografías

View this post on Instagram

Amiga, consejera, talentosa, graciosa,amorosa, linda, honesta, trabajadora, generosa, inquebrantable, carácter firme, buena hija, buena hermana, buena tia, estas son algunas de las palabras que describen tu esencia, eres una mujer digna de ser alabada. Gracias por enseñarme todos los días y retarme a ser mejor persona. Hoy doy gracias a Dios por tu vida, tu corazón y por hacerme parte de tu vida. Te amo muchísimo. FELIZ CUMPLEAÑOS HERMANA DE MI CORAZON!! to many more!! 🥂🥂 #sisters #sisterslove #stayhome #celebrate #cheers #happybirthday!! 📸: @multimedia_productora @bodastv