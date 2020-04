Con triste mensaje, 'La Chacha' se despidió de su personaje en 'Amar y vivir'

View this post on Instagram

Ayer murió La Cha Cha. Me dolió verla morir, pues no saben como disfruté dándole vida. Y les agradezco tanto haber vivido con ella. Les agradezco el inmenso amor que le dieron, lo recibo dichosa y se los devuelvo por mil. / @foxtelecolombia @caracoltv @santyvar @lilibocanegra ¡Muchas gracias por la confianza! / @deisymarroquin ¡gracias por hacerme siempre el aguante! / @juan.pablo.rincon una vez más, gracias por creer desde el día 1. / @carlos1torres1 gracias por hacer de este, el mejor dúo posible. Aquí tiene una parcera de por vida. @valeriagalviz no hace falta decirle nada, usted ya lo sabe todo. / Y a todos los que me faltan; ¡MUCHAS GRACIAS! / 📸 x @waltergomezurrego / 🔥💣☠️🏍👊🏻