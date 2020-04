BOGOSHORTS abre la convocatoria para su 18º edición

View this post on Instagram

El Festival de Cortos de Bogotá / Bogotá Short Film Festival @BOGOSHORTS celebrará su decimoctava edición este diciembre en la ciudad de Bogotá. Al igual que todos los años, a partir de HOY (fecha en la que ocurrió El Bogotazo) hasta el 6 de agosto (cumpleaños de Bogotá) estará abierta la convocatoria para participar en las competencias oficiales del festival que serán premiadas con la Santa Lucía 🙏. ¡Encuentre todo el reglamento en 👉bit.ly/Conv18BOGOSHORTS!