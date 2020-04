Rellenos dérmicos: el procedimiento de moda entre las famosas colombianas

View this post on Instagram

La rinomodelacion con rellenos dérmicos es una manera súper rápida de corregir pequeñas imperfecciones de la nariz ya que está otorga resultados instantáneos. Haré un igtv enfrentando este procedimiento contra la rinoplastia convencional, así podrás saber cuál de estos dos procedimientos encajaría más contigo. . . . Les gusta la idea de un igtv rinomodelacion vs rinoplastia convencional ? . . . Comenta si✅ o no❌ ————————————————————- Procedimiento realizado por @drayadharb #bellezacreada #cirugiaplastica