Presentadora de Muy buenos días calentó las redes con foto en ropa interior

Últimamente me doy el permiso de levantarme tarde, así el día se pasa mas rapido. Ya tengo una rutina muy organizada, entre hacer oficio, tomar mis clases de italiano, mejorando mi inglés, hacer ejercicio y hacer contenido para redes, el dia vuela, definitivamente estar ocupado es la mejor terapia. Y también de vez en cuando veo una peli, una serie o algo así. (Ya casi no subo fotos de este tipo, la premisa es que no se vea vulgar) Abrazo grande a todos!! #yomequedoencasa @cocoartestudio @vanecorrea @alejasarria