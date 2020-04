La actriz recordó difíciles momentos de su adolescencia. Lina Tejeiro confiesa que pensó en quitarse la vida tras fuertes depresiones.

Aunque siempre se le ve sonriente, no todo ha sido alegría para la actriz.

Años atrás se enfrentó a algunos días tristes donde no le encontraba sentido a su vida.

Esto ocurrió cuando vivía en Buenos Aires. Ya había terminado de grabar Padres e hijos, y no se veían nuevos proyectos en el horizonte.

También el hecho de estar lejos de su familia era una carga para ella.

La información la compartió a través de su cuenta de Instagram, donde un seguidor le preguntó si había sufrido de depresión y ataques de pánico.

“Sí, he sufrido de depresión (…) según yo, mi vida no tenía sentido, porque mi expareja en ese momento iba a ser papá, porque mis papás se estaban divorciando, porque aquí en Colombia ya se había acabado ‘Padres e Hijos’… Ya no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, porque era una gordita que no se amaba ni se quería […] Me devolví de Buenos Aires por eso y ataques de pánico me daban mucho en la madrugada”, contó.

No obstante, Lina logró salir adelante al reunirse con su familia. Luego de ello encontró refugio en libros que hablaban de cómo controlar los ataques de pánico y la depresión.

Si usted o alguien conocido tiene ideaciones suicidas o atraviesa una depresión contacte de manera gratuita las líneas de ayuda 106 o a través de WhatsApp 3007548933.

¿Qué hacer si sientes que no hay salida?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo, muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria que se puede superar.

Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

