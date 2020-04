"'Hasta que tú me quieras' es una canción nostálgica e inspirada en otras épocas": Esteman

Hasta que tú me quieras parece que habla de esa persona que está al borde de perder a alguien a quien quiere mucho, y literalmente, le está pidiendo cacao. ¿Es correcta esa percepción?

Yo la veo como una carta para pedir perdón, pero igual dentro de toda esa nostalgia y esa melancolía que evoca, tiene una luz detrás, como si pudiera pasar algo bueno a futuro. Y por algo queda esa luz, porque es el inicio de esta nueva etapa, es como empiezo a contar la historia de este nuevo disco.

Este es un tema muy curioso porque su letra genera dolor, pero su sonido es muy pop, muy funk, capaz de levantar de la silla y hacer bailar…

Es uno de los aspectos que quedaron impregnados en mí luego del lanzamiento de mi anterior álbum. Y es que Amor libre tiene mucho de esas letras de desamor, pero al mismo tiempo, tiene mucho ritmo, es un disco muy bailable. Así que me quedó una fascinación por esa contradicción, o mejor dicho, por esa dualidad. Y es que finalmente yo soy un artista al que siempre le ha gustado el baile y el movimiento, pero no por eso voy a dejar de escribir canciones que conmuevan o hagan llorar, y me encanta cuando esos dos mundos se encuentran y generan esa combinación de sensaciones.

Esta en especial es una canción nostálgica e inspirada en otras épocas, es casi como irse a los años setenta, donde estaban esos clásicos de José José o de Juan Gabriel, o pensando en bandas anglo como The Carpenters, que hicieron canciones atemporales que vamos a cantar por siempre.

Y es que el nuevo disco está inspirado en épocas que han sido grandiosas para mí. Entonces, por ejemplo, esta nos lleva a los años setenta, pero luego va a venir otra que esté más cercana a los finales de los años 80, y después vendrá algo que nos hable de los 90. Yo tenía ganas de traer al presente esos momentos mágicos de la música, pero mezclados con los sonidos actuales.

¿Por qué hacer un disco que fuera un homenaje a diferentes épocas de la música?

Está muy ligado a lo que tenemos en común mi público y yo: siempre hemos sido personas de escuchar artistas de épocas diferentes. Entonces, tenemos en común a Michael Jackson, un tipo increíble a la hora de darle otro aire al pop, y también tenemos claro que Édith Piaf sabía muy bien cómo trasmitir un sentimiento en determinado tema.

Pero sinceramente no es algo planeado, simplemente nace cuando estás escribiendo y comienzas a experimentar con los sonidos en el estudio de grabación. Por ejemplo, cuando me senté con Claudia Brant, que es la otra compositora de Hasta que tú me quieras, me dijo que cuando estaba conmigo se sentía con un artista de los años setenta, por la manera en cómo me expresaba, y siempre lo he dicho, me llaman la atención otras épocas, entonces, aunque es algo que siempre se ha visto en mí, ahora soy mucho más consciente de ese aspecto.

Y bueno, todo lo anterior sumado a que siempre he tenido muchos referentes retro gracias a mi mamá, mi papá o mi abuela. Es algo que siempre me ha acompañado, con todo y que soy un melománo de sonidos actuales.

En ese sentido, ¿cuáles fueron esos primeros artistas que escuchó en casa?

Son muy diversos, por gusto de mis papás me quedan James Taylor, The Beatles, The Mamas & The Papas, pero mi mamá también era muy fanática de Mercedes Sosa, Piero, Mocedades, y mi papá tenía esa pasión por los boleros de Julio Jaramillo.

¿Cómo va el proceso de creación del nuevo disco, teniendo en cuenta estos días de cuarentena en el mundo?

En cuanto al álbum ya vamos en la mitad del trabajo y bueno, la canción que sigue ya está hecha y su video ya está listo por fortuna.

Un video que también invita a la dualidad

El videoclip también encierra el concepto de la dualidad de pensamientos que busca Esteman en su nuevo disco, es decir, música capaz de poner a llorar y al mismo tiempo, a bailar.

El video sucede en un parque de diversiones que está completamente desocupado, aunque con todas las atracciones encendidas, y finalmente aparece Esteman, pero sin compañía. "Y es muy extraño ver este panorama, porque normalmente siempre vas a este tipo de lugares con alguien, muchas veces con la pareja, los amigos o la familia, pero aquí estoy solo, recordando, transformándome en diferentes emociones. En un momento me verás llorar y en otro me verás feliz, justamente recordando los buenos momentos junto a esa persona que ya no está. Las imágenes las grabamos en Ciudad Juárez, en México", asegura el artista.

