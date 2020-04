¡Se llevó una sorpresa! La reina colombiana que creyó que tenía virus y estaba embarazada

“Me sentí maluca. Había un virus en Cali y pensé que se me había pegado, y aunque tenía fiesta organizada, me tocó cancelarlo todo. Al mediodía, después de una misa tradicional que hacemos con mis amigas en mi casa, celebrada por un amigo sacerdote, almorzamos en familia y les pedí excusas porque necesitaba acostarme un rato”. Así inició su relato una reconocido reina colombiana en entrevista con la Revista Aló.

¿Cuál fue la reina colombiana que creyó que tenía virus y estaba embarazada?

Se trata de Taliana Vargas. La samaria de 32 años reveló detalles sobre lo vivido en la edición de "marzo 19-abril 01" de la revista. Recordemos que nueves meses atrás había nacido Alicia, su primogénita. Razón por la que este segundo embarazo la tomó por sorpresa.

“En la tarde le dije a Alejandro [Eder]: ‘Amor, no puedo más, llévame a la clínica, no me aguanto este malestar’; tenía fiebre, vómito, me dolían los huesos. Me hicieron exámenes de sangre para ver qué era y, al entregarme los resultados, llegaron cinco enfermeras muy sonrientes diciendo: ‘Señorita, usted no puede tomar antibióticos en estos momentos, porque está embarazada. Nos quedamos sin palabras”

