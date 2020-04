Murió familiar de presentadora de Noticias RCN que tenía sospecha de coronavirus

La presentadora de Noticias RCN reveló la trágica noticia a través de sus redes sociales.

"Hoy no tengo noticias, solo una historia. Mi abuelito murió". Así inició la presentadora de Noticias RCN Maritza Aristizábal la triste historia de la muerte de su abuelo. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, Aristizábal contó lo ocurrido con su familiar, de quien no se pudo despedir porque se cree que tenía coronavirus.

Según su relato, el abuelo de Aristizábal falleció este martes. El hombre estaba aislado en un centro médico de Medellín, cumpliendo con los protocolos de atención del covid-19, pero murió "preguntando por “su viejita”, y sus hijos". Una de ellas, la mamá de la presentadora de Noticias RCN, estuvo con su hija en Bogotá, sin posibilidad de visitarlo o de consolar a su abuela.

"Yo tampoco pude verlo y decirle lo mucho que admiraba su espíritu bondadoso. Menos puedo darle un abrazo a mi mamá y secar sus lágrimas", escribió Maritza en su conmovedor relato. En este, también le pidió perdón a su abuelo y le dedicó unas sentidas palabras.

"Abuelito allí donde estes, que este mensaje te llegue: te quiero… gracias. Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente", dijo la presentadora a su abuelo.

Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de COVID, preguntando por “su viejita”, y sus hijos. (Sigue) — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) April 7, 2020

