El único actor que está a favor del decreto de Duque y se fue en contra de su gremio

Y fue enfático en su apoyo al presidente. El único actor que está a favor del decreto de Duque y que tiene molesto al gremio.

El decreto 516 hizo que los artistas de la televisión en Colombia alzaran su voz.

Ellos creen que este decreto hace que sus derechos laborales se vean seriamente diezmados y, por eso, han hecho protestas en las redes sociales.

El Decreto 516 afirma que la televisión abierta no podrá tener más de 20% de programación nacional en sus parrillas durante el tiempo que dure la cuarentena.

Sin embargo, hay un actor, que vive en Estados Unidos y que no ha trabajado en Colombia en los últimos años en la pantalla chica que está de acuerdo.

Se trata de Jorge Cárdenas, un actor famoso en la década de los 90 y que, actualmente, es más reconocido por ser un seguidor de los grupos políticos de ultraderecha del país.

Cárdenas, en su cuenta de Twitter, dejó clara su posición.

Pueden replicar lo que quieran.

No me arrepiento de haber votado por @IvanDuque.Respecto a la ley 516,es transitoria y necesaria para evitar la propagación del #coronavirus.

El virus de @petrogustavo nos tendría muchisimo peor.

No pudo con las basuras imaginenlo con la #pandemia. https://t.co/5eCUWrbVL3

— JorgeCardenas (@cardenasjorgee) April 6, 2020