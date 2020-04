Revelan cuál fue el sueño que Lucero Gómez no pudo cumplir antes de morir

View this post on Instagram

Fuiste grande, amada Lolo! Tan grande que este vacío que dejas no sé cómo puede ser llenado. Cuantas historias, noches en vela, risas, enojos, tantos aplausos y tanto amor. Gracias … que honor que hayas sido parte de mi vida durante tantos años. Tu recuerdo permanecerá en mi corazón por siempre! No puedo con esta tristeza, no puedo creer que ya no estás. Cómo te vamos a extrañar! Nos quedo pendiente ese viaje a tierra Santa … allá te encuentro algún día. 💕 A tus amados hijos a Gloria,Luz Angela y tu familia…,un abrazo del alma desde la distancia absurda de este extraño momento… gracias por habérnosla prestado tanto tiempo. Te vamos a amar siempre. 🌷#LuceroGomez