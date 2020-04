Una vez más, la presentadora fue tema de conversación. Mabel Lara fue criticada por su pinta en el noticiero pero sus admiradores la defienden a capa y espada.

Hace un par de años, Mabel Lara decidió mostrar su pelo al natural.

Desde entonces, no se lo alisa para salir en Noticias Uno, cosa que fue ampliamente celebrada por mujeres de todo el país.

Aun así, todavía hay quienes la critican por su apariencia, aunque es una de las presentadoras más relevantes en los medios nacionales.

Por estas fechas de cuarentena, Mabel Lara trabajó presentando el noticiero desde su casa.

Allí, vistió cómodamente con un suéter que llamó la atención por sus colores.

En redes, esta pinta y el hecho de que la presentadora se tinturó el cabello dieron de qué hablar entre sus detractores.

Muchos intentaron insultarla, pero fueron más las muestras de apoyo a la presentadora.

Esta es la pinta en cuestión, y los comentarios positivos que se hicieron sobre la periodista.

Mabel Lara es una de las mejores en su oficio y me encanta que se atrevan a cambiar el formato y más que muestren a la mujer con su belleza sin estereotipos. Me encanta esta periodista y siempre se ve bien

Gracias a @MabelLaraNews me atreví a usar mi cabello rizado para ¡TODA OCASIÓN! Ésa soy yo, es mi cabello, me siento hermosa!, No me importa lo que piensen, sólo como me siento.

¡Gracias Mabel Lara! 💗 #soyrizada #misrizos https://t.co/O24rnMrs8D pic.twitter.com/4xZircLn3Z

