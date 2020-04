"'Me enamora' describe a la perfección el principio de una relación": Mau y Ricky

Para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar esta nueva canción, ¿qué les puede decir de su letra?

Es una canción que le habla al amor, y yo la ubico en los principios de una relación. El tema explora ese punto en el que te sientes tan encantado con la otra persona, que comienzas a pensar y a desear pasar el resto de la vida junto a ella.

Además siento que en los tiempos que estamos viviendo, este tema inspira alegría y ganas de pasar un buen rato con la gente que queremos y nos quiere, a pesar de la distancia. También es una excelente canción para alejarnos un poco de las malas noticias que se escuchan a diario.

El tema también está acompañado de un video con imágenes muy graciosas…

Este lo hicimos en Medellín con la gente de 36 grados y está inspirado en escenas de amor de películas de Hollywood. Pero no se trata de los típicos momentos de amor, sino de aquellas escenas que podrían ser románticas, pero que se van al carajo por X o Y razón.

Creo que lo importante con este videoclip era mostrar nuestro sentido del humor. Y nos quedó gustando tanto, que estamos pensando en seguir explorando ese humor en los videos venideros.

Lanzaron este tema a través de un live, pero no contentos con eso, han seguido haciéndolos y con todo tipo de invitados…

A nosotros se nos ocurrió hacer el live en un momento en el que todavía no era tan tendencia dentro de los artistas debido a los aislamientos en los diferentes países. Y de repente se convirtió casi que en la nueva televisión y en una gran oportunidad para poder compartir nuestro día a día. En nuestro caso estamos haciendo videollamadas con nuestros amigos artistas y ya lo hemos hecho con Sebastián Yatra, J Balvin, Camilo, Evaluna y Tini, entre otros.

"Si no podemos salir a tocar en los próximos meses, entonces vamos a sacar mucha música nueva, porque vamos a estar encerrados, pero produciendo", Ricky.

¿Qué está pasando con Mau y Ricky en medio de la propagación del coronavirus por todo el mundo?

En nuestro caso estamos en cuarentena en nuestras casas: Mau en la suya y yo en la mía, y mis papás con Evaluna y Camilo en su hogar. Todos nos encontramos solo para comer o cenar en casa de mis papás, y de regreso a las nuestras. Realmente no nos estamos moviendo para nada más.

La verdad me siento afortunado porque hay personas en estos momentos que se encuentran bastantes preocupadas por su empleo y por qué le darán de comer a sus hijos. Agradezco a Dios porque hago parte de ese grupo de personas que puede tomar esto como un descanso y como una oportunidad para pasar tiempo con la familia. Creo que esto nos puso una pausa a todos para poder reflexionar acerca de nuestras verdaderas necesidades y prioridades, y después de esto, sin duda, veremos al mundo con otros ojos. A mí me ha servido para estar más cerca de mis padres, para escribir canciones. Espero sacar un álbum de este proceso que describa un poco el momento que estamos atravesando.

¿Qué canciones o artistas nos recomienda escuchar durante esta época?

El disco Colores de Balvin, el último álbum de The Weeknd está buenísimo (After Hours), Por primera vez de Camilo y Evaluna, la música de un cantautor que se llama JP Saxe que es uno de mis compositores favoritos, y cualquier cosa de Coldplay y de The 1975.

¿Y de Mau y Ricky qué deberíamos escuchar?

Yo te diría que Me enamora, Bota fuego, ¿Qué dirías? y Perdóname. Aunque en realidad, deberían escuchar la discografía entera.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: