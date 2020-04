¿Cuál es su explicación ante las acusaciones? Empleados acusan a Jorge Rausch de no pagarles su sueldo y él responde.

Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos de nuestro país.

Muchos han probado su buena mesa, mientras que otros han tenido la oportunidad de conocerlo siendo jurado de MasterChef Celebrity, reality de RCN.

El famoso cocinero se encuentra en el ojo del huracán debido a las acusaciones de algunos empleados de su restaurante Criterion, quienes contaron a Blu Radio que el chef no les estaba pagando el sueldo.

Por esa razón, Blu Radio obtuvo un comunicado de Jorge, en el que afirma que como muchos negocios, tuvo que cerrar sus restaurantes.

Sin embargo, dejó claro que el pago de la nómina está al día hasta la primera quincena de marzo.

“La realidad es que mientras no tengamos abiertos los restaurantes, no obtenemos ningún ingreso; y sin ingresos no hay dinero para pagar la nómina. Así pues, tuvimos que tomar la desafortunada decisión de suspender los contratos dada la inminente e irrefutable fuerza mayor que nos impide operar durante este periodo de aislamiento obligatorio, no de cancelarlos”, cita la emisora en su página web.

