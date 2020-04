El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo también lleva sus espectáculos a lo digital

View this post on Instagram

La mezzosoprano @joycedidonato, en compañía del ensamble @ilpdo, llega nuevamente a #TeatroDigital con la retransmisión de su recital lírico 'In War & Peace: Harmony Through Music' este jueves 2 de abril, 8 p.m., por www.teatrodigital.org y nuestra página oficial en Facebook. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #YoMeQuedoEnCasa conectándome con la cultura gracias al @teatromayor y @bancolombia, aquí hay #UnaEntradaParaTodos