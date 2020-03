Es una de las producciones favoritas de los televidentes del canal. Le dan palo a RCN por cortar uno de sus programas más importantes.

Muchos son los cambios que ha tenido la televisión colombiana debido a la llegada del coronavirus a nuestro país.

Se detuvieron las grabaciones de producciones, se extendieron los noticieros, se dejaron de emitir programas y hasta se cambiaron los horarios en la parrilla de programación.

RCN también ha tenido que entrar en contingencia y en los últimos días ha sido motivo de críticas por parte de los televidentes.

Y es que en redes sociales varias personas dejaron ver su molestia, pues se cortó La rosa de Guadalupe para darle espacio al presidente Iván Duque.

Un hecho que ha pasado durante varios días, ya que es necesario y una obligación darle este espacio en televisión al presidente.

OTRA VEZ RCN NO ME DEJA VER EL FINAL DE LA ROSA DE GUADALUPE EYYYYY. NO HAGAN ESO

— AMELIE (@aquinterosilva) March 26, 2020