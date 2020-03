Medios internacionales informan el fallecimiento de Andrew Jack, quien tenía 76 años. Actor de Star Wars falleció por coronavirus.

Esto sucedió en un hospital a las afueras de Londres, donde estaba internado por coronavirus (COVID-19).

Hasta hace poco, el que era también entrenador de locución estaba muy activo y trabajando en la próxima entrega de Batman con Robert Pattinson.

Además de actuar en algunas entregas de Star Wars como el general Ematt, Andrew Jack también era entrenador vocal en las películas, de acuerdo a lo que señalan algunas fuentes.

Dentro de su carrera también trabajó con Viggo Mortensen, Robert Downey Jr., Christian Bale y muchos más actores de alto calibre en Hollywood.

'Star Wars' Actor, 'Lord of the Rings' Dialect Coach, Andrew Jack Dies of Coronavirus Complications at 76 https://t.co/rdvO35zmE4 pic.twitter.com/gqfe5zbYyw

— MovieMasters101 (@MovieMasters101) March 31, 2020