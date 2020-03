La cantante lamentó que le dejaran este tipo de mensajes. ¿Le desearon la muerte? Paola Jara dejó en evidencia grave insulto de un seguidor.

Como artista y ahora jurado de A otro nivel, Paola Jara ya es muy conocida en el país.

Sin embargo, su nombre también se ha visto relacionado en noticias no muy favorecedoras.

Esto, ya que se cree que ella tuvo que ver con la ruptura del cantante Jessi Uribe y su exesposa.

Hoy en día, Uribe y Jara tienen una relación que confirmaron públicamente en febrero de este año.

En sus redes sociales, Paola Jara habla de Dios con cierta frecuencia, pues es muy creyente.

Sin embargo, le preocupó la rabia de un seguidor que le dejó un desconcertante mensaje. Así, decidió señalarlo y compartirlo, y le pidió a Dios que "alivie el alma" de dicha persona.

"No deberías nombrar a Dios, porque vos sos hija es del diablo, las personas como vos no hacen lo que no ud hizo, ojalá eso se pagara con la muerte", escribió la persona en cuestión.

Este fue el comentario de Paola al leer el ofensivo mensaje:

¿Le desearon la muerte? Paola Jara dejó en evidencia grave insulto de un seguidor

"Dios mío, te pido por todas estas personas para que alivies su alma. Perdónanos, Dios mío", anotó Jara.

