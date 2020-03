La quemada, literal, que se pegó Claudia Bahamón en la final de 'MasterChef Celebrity'

View this post on Instagram

Esta noche es la GRAN FINAL!!! Empiezo mis agradecimientos con este trio de hombres que me alegran el día y que me alcahuetean mi guachafita siempre!!!! Gracias queridos por tantos meses de cariño. Acá nuestro famoso salto de gloria por una temporada maravillosa!!!!! (Jorge dime porque saltas tan charro jajajajajajajajaj) @jorge.rausch @nicodezubiria @chriscarpentier ph @davidmicolta Nos vemos a las 8:00pm Díganme quienes deben ir a la final y quien para ustedes gana esta temporada?