La maldición que se rompió con la final de 'MasterChef Celebrity'

View this post on Instagram

Cuando empecé esta aventura que se llama Masterchef nunca me imaginé poder llegar a la final. Sólo le pedía al universo no salir de primera. Hoy soy una de las finalistas y debo confesarles que siento una felicidad inmensa porque logré superar muchos miedos e inseguridades que no me permitían seguir avanzando. Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso. Los quieroooo! Ustedes han hecho parte de esto!!!!😲😲😲😲 . . . @masterchefcelebrityco