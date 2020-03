(VIDEO) Alexandra Restrepo, humorista de Sábados Felices, confirmó que tiene Covid-19

Alexandra Restrepo, humorista de Sábados Felices, confirmó que tiene coronavirus.

Recientemente, la humorista realizó un video desde España, contando su experiencia sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Hace días quería hacer este video, pero la verdad es que no me sentía con fuerza y hoy que me siento un poco mejor, y que no me ahogo tanto como hablo, decidí compartir un poco esta extraña experiencia del coronavirus", expresó al inicio de la grabación.

Luego, continuó explicando que los síntomas no son los mismos para todos: "los no para todo el mundo son iguales: hay gente no le da nada, hay gente que simplemente pierde el sentido del olfato y por ende el del gusto, y eso es un síntoma de coronavirus (…) hay gente que solamente le da como una gripa, así como a mí, me empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha congestión, sin olfato ni gusto; luego me empezó tos seca y dificultad respiratora".

Restrepo, también hizo un llamado para que las personas se tomen en serio esta situación: "de verdad a uno le dan ganas de llorar que la gente no se tome esta vaina en serio. Aquí la gente se está muriendo y no solamente son personas matyores".

Video