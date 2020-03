Adriana Lucía aclara sus sentimientos hacia Andrea Tovar en Instagram

View this post on Instagram

GRACIAS. Muchas Gracias primero a Dios por permitirme llegar hasta aquí, por llenarme de fortaleza. Los últimos meses de mi vida me ha tocado aprender a construir una coraza; digo me tocó porque jamás me vi venir todo esta avalancha que hemos vivido como familia. He llorado sin parar por horas; me he sentido feliz por otras muchas (muchas más, gracias a Dios); he sentido tanta incertidumbre y tristeza pero siempre, siempre al final, vuelvo a respirar porque recuerdo que al final todo va a estar bien de nuevo…recuerdo que siempre amanece y ha amanecido. A mi amado esposo @felipebuitrago_ a mi hijo Salomón, ellos son mi bendición más grande, son lo más hermoso de mi vida. Mis padres, mis suegros, mis hermanos, mis músicos, mis fans y todos los que me mandan tanto amor son los que me hacen resistir en esta batalla tan dura que hemos librado estos largos meses en donde se conjugó este hermoso programa al que le debo tanto @masterchefcelebrityco con mis posiciones sociales públicas y ha sido duro lidiar con todo al tiempo, sostenerse, bloquearse, dejar pasar, creo que no se alcanzan a imaginar todo lo que uno vive íntimamente como familia y el miedo que uno puede alcanzar a sentir pero, siempre, siempre amanece y hoy puedo decir que nuestras convicciones, motivaciones y propósitos están más alineados que nunca. Gracias, gracias de nuevo. Gracias a mis hermosos compañeros de aventura. @oficialhassam @diegotrujillo qué tremendos caballeros, que personas tan lindas, los amo mucho. Querida @marianamesap y @andreatov ¡qué mujeres tan tremendas! ¡Qué lujo, qué honor, qué privilegio llegar aquí con ustedes. Los bendigo y deseo que más cosas buenas vengan para su vida. ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!