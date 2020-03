Más de uno anda emberracado. Otro programa de Caracol dejó de ser emitido y los televidentes piden una explicación.

Muchos detalles en la vida de los colombianos han cambiado luego de la llegada del coronavirus, entre esos su manera de ver televisión.

Varios ahora se encuentran más conectados que nunca a los canales colombianos, y justamente eso hizo que algunos se preguntaran por un programa de Caracol: Tu voz estéreo.

Y es que esta semana el programa no se ha emitido y eso tiene ofendido a más de uno.

Sin embargo, esto no ha sido responsabilidad de Caracol, ya que el espacio del programa ha sido cedido al Gobierno Nacional y al presidente Iván Duque, quien durante una hora se dedica a hablar de la cuarentena y del coronavirus en el país.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar. Algunos se han sentido felices, mientras que otros le piden a Caracol que organice los tiempos para emitirlo.

Estos han sido algunos de los comentarios en Twitter:

Hoy me ofendo donde me quiten Tu Voz Estéreo otra vez.

Mira presi, ya no es gracioso que no me dejes ver tu voz estéreo.

— Nieto. (@Depressive321) March 25, 2020