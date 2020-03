Cómo ver las series de los 90 en servicios en streaming

Una de las cosas que más reconfortan es volver a lo que nos hacía feliz en nuestra niñez y nada mejor para lograrlo que todos los programas de televisión que nos encantaban. Las series de los 90 que veíamos todas las tardes están de vuelta.

Si todavía recuerdas cada estrofa de la canción del Príncipe del Rap, estás de suerte ya que gracias al streaming puedes volverla a ver y así distraer tu mente de todas las noticias sobre el coronavirus.

Aquí puedes ver las series de los 90:

Friends

Uno de los programas más vistos en la historia de la televisión. De seguro conoces cada capítulo, cada momento, te sabes todas las citas famosas (we were on a breeeaaack), pero siempre que la vez vuelves a reirte como la primera vez. Netflix tiene para ti todos los capítulos de las aventuras de Joey, Monica, Phoebe, Rachel, Chandler y Ross.

El príncipe del rap

Una de las favoritas. Will se muda con sus tíos ricos en Bel-Air y pone su vida de cabeza. Llena de momentos graciosos, los episodios completos están en Netflix. Vuelve a verlos y terminarás bailando como Carlton.

La Niñera

Fran Fine y su icónica voz formaron parte de nuestra infancia, soñábamos tener una niñera tan genial como ella que nos ayudara con nuestros problemas y se divirtiera con nosotros. En Amazon Prime está la serie completa para que tengas un maratón de fin de semana.

Full House

Los Tanner son la familia ideal de nuestra infancia. Todos los días desayunábamos mientras veíamos sus aventuras. En Netflix están todas las temporadas, así como también los nuevos capítulos, Fuller House, con las chicas ya adultas y con sus propias familias.

