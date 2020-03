¿Mal ejemplo? Duros reclamos a actores de Caracol por campaña en las calles

View this post on Instagram

#ColombiaTeVeoBien | Hace unas semanas @sandraguzmantv, @juanmillanactor y @jairo.ordonezh, quienes son parte del elenco de #AmarYVivir, asumieron el reto de pasar un día completo en la plaza de mercado de Paloquemao, desarrollando las diversas actividades que día tras día se realizan en esta central de abastecimiento de alimentos. Por otro lado, cientos de personas les demostraron el cariño y respeto que sientes hacia ellos con un plato de comida típica, un abrazo o una gran sonrisa. 😊🍏🍉🥭🥑🌽🥦