El homenaje de La Mala Rodríguez para las madres trabajadoras

María Rodríguez, mejor conocida como La Mala Rodríguez, lleva la mitad de sus 41 años cantando entre el rap, el flamenco y el R&B. Luego de una buena racha de canciones como Contigo y Gitanas en 2018, regresa con un sencillo en el que se sienta al piano para hablarle a su madre, y a todas las madres que trabajan largas jornadas para mantener a sus hijos. Esto fue lo que nos contó sobre este trabajo.

¿De dónde nace la necesidad de hablar sobre las madres y esta situación en particular?

No sabría decirlo, simplemente me salió esta letra un día y la seguí porque me emocionó y salió esta canción tan bonita. Yo quería acompañarme un poco de unas notas de piano, y me gustó tanto que seguí. Es algo distinto, pero todo nace, pienso, porque yo crecí con una madre que no estaba mucho en casa. Partiendo de ahí, cuando canto esta canción me veo a mí, como niña, pero también me veo a mí como madre, porque también me he convertido en alguien que no pasa mucho tiempo en casa. No estamos muy acostumbrados a hablar de estos temas, es más normal hablar de cuando no están ellos [los padres], y bueno, me parecía interesante compartir esta canción.

Para mí tiene un doble valor el hecho de que las madres trabajamos fuera y tenemos que portar con una especie de culpa por estar lejos, pero tenemos que seguir trabajando por nuestros sueños, porque todas y cada una de nosotras tenemos unos sueños y queremos inspirar a nuestros hijos. La forma de hacerlo es luchando por ellos. Debemos seguir inspirándonos unas a otras.

¿Qué es lo más difícil de ser una madre de tres en esta industria que le exige viajar y estar lejos de su hogar?

Para mí, lo más difícil es entender que debemos delegar porque no podemos estar haciéndolo todo. Tenemos que dejar de ser tan controladoras y confiar en que hay gente que nos ayuda, nos da soporte para que todo funcione. Debemos confiar en los demás para estar tranquilas. No somos superhéroes, no podemos hacerlo todo.

Esta canción llega en un momento de movimientos feministas cada más consolidados y que atraen más multitudes, ¿de qué manera cree que se pueden identificar las mujeres que apoyan especialmente a las madres trabajadoras?

Yo creo que no es necesariamente una canción para las mujeres, pero sí una canción sobre el hecho de estar lejos de tu mamá, y todo el mundo tiene una mamá. Es más una canción sobre extrañar a las madres, y sobre el trasfondo de ello, que es ¿por qué están lejos las madres? Y la respuesta es que les toca trabajar.

¿Cómo visualizó a su madre mientras hacía esta canción?

Fue emocionante porque ella siempre ha estado trabajando, desde que yo soy chiquitita. Me ha tocado hacerme yo la comida, me ha tocado irme sola al colegio, me ha tocado pasar mucho rato sola porque ella llegaba tarde a casa. Siempre me acuerdo de tenerla poco tiempo, y ese poco tiempo yo lo sentía como lo más grande, lo mejor del mundo. Es muy bonito, la verdad.

Este parece ser un momento en el que varios artistas buscan compartir sus emociones para llegarle al público y mostrar otro aspecto de su trabajo, ¿también se sintió así?

Siempre, cuando las letras son de verdad, eso es lo que más me gusta. Cuando reconozco que hay un experiencia, una vivencia, una realidad en lo que escribo, sea de lo que sea. Eso es lo que te hace poner la piel de gallina.

Para este año

La Mala prepara otro álbum de estudio, que sería el sexto en su discografía

Después del disco espera poder organizar una gira por varios países

Una parte de la letra de Mami

Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho

Llevas toda la noche trabajando fuera y te extraño mucho

Sé que andas cansá y no puedes más, pero me hace falta

Sentir tu piel cerca de mi na' má', que hay una y tú eres la mía, mami